Цена золота впервые в истории превысила $4400 за унцию

В четверг, 18 декабря, цена на золото установила новый исторический максимум. Впервые за всю историю наблюдений стоимость тройской унции этого драгоценного металла превысила важный рубеж в 4 400 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex.

Источник: Life.ru

По состоянию на 19:17 по московскому времени фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале в ходе сессии поднимался до отметки в 4 402,85 доллара за унцию. Это означает рост на 28,95 доллара, или 0.66%, по сравнению с предыдущим закрытием, и впервые выводит показатель на уровень выше 4 400 долларов.

Ранее Life.ru писал, что фьючерсный контракт на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже впервые в истории преодолел отметку в 67 долларов за тройскую унцию, достигнув в ходе торгов уровня $67,045, что ознаменовало рост почти на 6% и стало абсолютным рекордом. Несмотря на небольшое отступление котировок, стоимость металла остаётся беспрецедентно высокой — около $66,95.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.