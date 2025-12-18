Цена золота впервые в истории превысила $4400 за унцию

По состоянию на 19:17 по московскому времени фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале в ходе сессии поднимался до отметки в 4 402,85 доллара за унцию. Это означает рост на 28,95 доллара, или 0.66%, по сравнению с предыдущим закрытием, и впервые выводит показатель на уровень выше 4 400 долларов.
Ранее Life.ru писал, что фьючерсный контракт на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже впервые в истории преодолел отметку в 67 долларов за тройскую унцию, достигнув в ходе торгов уровня $67,045, что ознаменовало рост почти на 6% и стало абсолютным рекордом. Несмотря на небольшое отступление котировок, стоимость металла остаётся беспрецедентно высокой — около $66,95.
