Цена золота впервые в истории превысила $4400 за унцию

По состоянию на 19:17 по московскому времени фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале в ходе сессии поднимался до отметки в 4 402,85 доллара за унцию. Это означает рост на 28,95 доллара, или 0.66%, по сравнению с предыдущим закрытием, и впервые выводит показатель на уровень выше 4 400 долларов.