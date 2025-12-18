«Шли от потребностей практиков». Как в ВГТУ разработали полимерную кровеостанавливающую нанопленку

18 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Старший преподаватель Витебского государственного технологического университета (ВГТУ) Мария Демидова за свою научную разработку в сфере нанотехнологий получила стипендию Президента Беларуси. Молодой ученый рассказала корреспонденту БЕЛТА, как ее разработка способна помочь в медицине и есть ли в перспективе шанс внедрить ее в производство для потребностей здравоохранения.
Мария Демидова вместе с научным руководителем, заведующим кафедрой технического регулирования и товароведения ВГТУ Дмитрием Рыклиным уже больше двух лет занимается инновационными проектами. Она разработала технологии производства и ассортимента наноструктурированных материалов медицинского назначение из водорастворимого полимера методом электроформования, отличающихся нетоксичностью, перспективных для создания кровеостанавливающих лекарственных средств. Полученные результаты были опубликованы в отечественных и зарубежных научных изданиях, а их практическая значимость подтверждена патентом на изобретение.
«Мы изначально искали сферы, в которых можно заниматься разработками с использование наноматериалов. Ранее мы в ВГТУ имели опыт в этом направлении, но нам была важна практикоориентированность наших изобретений. От Витебского государственного медицинского университета пришел запрос на разработки в области гемостатики. И мы почувствовали, что это перспективные исследования. Мы пошли от потребностей практикующих медиков и стали вместе с ними заниматься данной темой», — пояснил Дмитрий Рыклин.
Инновационная разработка молодого ученого представляет собой тончайшую пленку, которая используются для остановки кровотечения на внутренних органах. С этой разработкой старший преподаватель успела побывать на нескольких крупных презентационных площадках, в том числе на выставке «Беларусь интеллектуальная», где нанопленкой заинтересовались отечественные ученые, оценив ее уникальность. «В Беларуси реализуется стратегия устойчивого развития, и в ней наноиндустрия выделена как одна из приоритетных отраслей, потому что наноматериалы, нановолокна, с которыми работаем мы в вузе, позволяют получить такие эффекты, которые недостижимы с использованием обычных материалов и структур. Мы разрабатываем материалы для медицины и косметологии. Это перспективные направления, потому что люди готовы инвестировать в красоту и здоровье, это для них всегда будет важно. Наша разработка — один из интересных примеров применения инновационных технологий в данной области. Мы занимаемся ей совместно с группой ученых из ВГМУ. Это гемостатическая пленка для остановки паренхиматозных кровотечений печени, почек, селезенки. У этих внутренних органов такая структура клеток, что стандартными способами остановить кровотечение очень сложно», — пояснила Мария Демидова.
По сути, такая пленка является заплаткой на орган, из которого течет кровь. Она мгновенно «запаивает» рану и принимает похожую на желеобразную текстуру. Во время операций она просто незаменима, когда нужно не просто остановить кровь, но и сделать так, чтобы впоследствии ее не пришлось удалять, проводя еще одно оперативное вмешательство. Кроме того, такой материал водорастворимый и со временем выводится из организма. «У хирургов есть постоянная, незакрытая потребность в инновационных средствах, в повышении эффективности используемых материалов. Наша разработка имеет еще и экономический эффект, так как стоит в разы дешевле зарубежных. На данную разработку получен совместный патент с группой ученых из ВГМУ», — отметила Мария Демидова.
Старший преподаватель подчеркнула, что ученые ВГТУ всегда проверяют, есть ли подобные разработки в нашей республике и других странах, и точных аналогов своему изобретению они не нашли. Мария Демидова рассказала, что в мире ведутся исследования такого же толка, но у зарубежных коллег в распоряжении имеются иные спецификации полимеров, отличные от того, чем пользуются витебчане, поэтому повторы здесь сведены к минимуму. Пока кровеостанавливающая нанопленка в производство ни в одной стране еще не запущена.
Сейчас разработка находится на стадии допуска к исследованию на пациентах. «В ВГМУ нам очень помогают, проводят доклинические испытания, проверяют эффективность наших материалов. Последнее слово всегда остается за практиками. За время исследований и работы над составом и способами производства нанопленки мы предоставляли медикам разные варианты с различной концентрацией компонентов. Они определили, какой из образцов лучше, и подтвердили, что процесс заживления проходит благополучно», — отметила Мария, добавив, что ученые даже ищут методы стерилизации инновационного материала, чтобы он не растворялся в воде. Так, оказалось, что для этого подходит радиационная стерилизация.
Мария Демидова также рассказала, что производство подобных пленок можно наладить и в Беларуси, имея хорошее оборудование и сырье. И если кто-то решит инвестировать в данное направление, то массовое изготовление нанопленок можно будет внедрять в отечественное здравоохранение. Это может спасти не одну жизнь. -0-
Фото Александра Хитрова.