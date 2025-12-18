«Шли от потребностей практиков». Как в ВГТУ разработали полимерную кровеостанавливающую нанопленку

Инновационная разработка молодого ученого представляет собой тончайшую пленку, которая используются для остановки кровотечения на внутренних органах. С этой разработкой старший преподаватель успела побывать на нескольких крупных презентационных площадках, в том числе на выставке «Беларусь интеллектуальная», где нанопленкой заинтересовались отечественные ученые, оценив ее уникальность. «В Беларуси реализуется стратегия устойчивого развития, и в ней наноиндустрия выделена как одна из приоритетных отраслей, потому что наноматериалы, нановолокна, с которыми работаем мы в вузе, позволяют получить такие эффекты, которые недостижимы с использованием обычных материалов и структур. Мы разрабатываем материалы для медицины и косметологии. Это перспективные направления, потому что люди готовы инвестировать в красоту и здоровье, это для них всегда будет важно. Наша разработка — один из интересных примеров применения инновационных технологий в данной области. Мы занимаемся ей совместно с группой ученых из ВГМУ. Это гемостатическая пленка для остановки паренхиматозных кровотечений печени, почек, селезенки. У этих внутренних органов такая структура клеток, что стандартными способами остановить кровотечение очень сложно», — пояснила Мария Демидова.