В Госдуме предложили запретить соцсети детям и подросткам

Парламентарий считает, что соцсети представляют опасность из-за буллинга и деструктивного контента.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет. Парламентарий также предложил пересмотреть существующие стандарты родительского контроля.
«Считаю, что до 16 лет дети не должны иметь свои аккаунты в социальных сетях. Доступ туда должен быть строго ограничен. Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы “родительского контроля”, которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально-опасного контента», — заявил Хамзаев РИА Новости.
По мнению депутата, социальные сети представляют опасность для детей, так как в них процветают буллинг и разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Хамзаев подчеркнул, что несмотря на работу Роскомнадзора по блокировке запрещенного контента, необходимо обеспечить более эффективную защиту детей от деструктивного влияния социальных сетей.