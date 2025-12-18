Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить соцсети детям и подросткам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет. Парламентарий также предложил пересмотреть существующие стандарты родительского контроля.

Парламентарий считает, что соцсети представляют опасность из-за буллинга и деструктивного контента.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет. Парламентарий также предложил пересмотреть существующие стандарты родительского контроля.

«Считаю, что до 16 лет дети не должны иметь свои аккаунты в социальных сетях. Доступ туда должен быть строго ограничен. Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы “родительского контроля”, которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально-опасного контента», — заявил Хамзаев РИА Новости.

По мнению депутата, социальные сети представляют опасность для детей, так как в них процветают буллинг и разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. Хамзаев подчеркнул, что несмотря на работу Роскомнадзора по блокировке запрещенного контента, необходимо обеспечить более эффективную защиту детей от деструктивного влияния социальных сетей.