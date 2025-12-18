Обнаружены следы столкновения протопланетных тел рядом со звездой Фомальгаут

Как объясняют исследователи, Фомальгаут представляет собой одно из самых молодых и ярких светил, расположенных относительно недалеко от Земли. Он удален от Солнечной системы всего на 25 световых лет и представляет собой крупную желтую звезду. Ее масса примерно в 2,3 раза выше, чем у Солнца, а диаметр — в 1,9 раза. При этом Фомальгаут в десятки раз ярче нашего светила и горячее его на три тысячи градусов Кельвина.