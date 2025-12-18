Ричмонд
Народного артиста России Валерия Баринова осадила армия обожателей

На светской премьере публика стала свидетелем настоящего триумфа народной любви. Появление Валерия Баринова моментально вызвало ажиотаж среди зрителей почтенного возраста. Поклонники, словно из-под земли, окружили кумира плотным кольцом, не желая упускать ни секунды его присутствия. Их внимание было безраздельным: они старались запечатлеть каждый жест, каждую улыбку артиста. Фотографировались с ним снова и снова, бережно вынимая из сумок заветные плакаты и открытки для автографов. И даже на чём попало — лишь бы оставить на память частичку встречи с любимым актёром. Сам Баринов, давно привыкший к вниманию публики, в этот раз, казалось, был тронут и немного смущён такой искренней и бурной волной обожания.

