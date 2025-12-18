«Мы что-то утратили»: Роднина сравнила российских и зарубежных фигуристок

Нельзя сказать, что российские фигуристки серьезно деградировали с технической точки зрения в сравнении с зарубежными коллегами. Об этом в четверг, 18 декабря, заявила депутат Государственной думы Ирина Роднина.
— Другой вопрос, что мы что-то утратили в композиции и постановке программ, в стиле и направлении. Сократился ли наш отрыв от зарубежных фигуристок? Гадать не буду, — передает слова народной избранницы портал Sport 24.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что назначение 22-летней Елизаветы Худайбердиевой, объявившей о завершении своей спортивной карьеры, старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию — «безобразие».
Между тем о возвращении в профессиональный спорт заявила Камила Валиева. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала эту новость «классной». Она выразила уверенность в том, что ее коллега по дисциплине «сможет побеждать».
«Вечерняя Москва» пообщалась с олимпийской чемпионкой в спортивных танцах на льду Натальей Бестемьяновой и узнала, какие у Валиевой шансы на успех.