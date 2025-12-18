На прилавках пермских магазинов и в кафе нашли тонны опасной мясной продукции

За девять месяцев 2025 года в магазинах и кафе Прикамья выявлено более 6,6 тонны опасной мясной продукции. Специалисты проверили 789 предприятий общественного питания и объектов розничной торговли в разных районах региона, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.