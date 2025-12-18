На прилавках пермских магазинов и в кафе нашли тонны опасной мясной продукции

Опасные товары изъяли из оборота.
За девять месяцев 2025 года в магазинах и кафе Прикамья выявлено более 6,6 тонны опасной мясной продукции. Специалисты проверили 789 предприятий общественного питания и объектов розничной торговли в разных районах региона, передает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«По результатам надзорных мероприятий, из оборота изъяли 46 партий недоброкачественной и опасной мясной продукции общей массой 6637 кг. По всем фактам приостановлена реализация», — указано на сайте ведомства.
В исследованных образцах мясной продукции не выявлены антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генетически модифицированные организмы и радионуклиды. По микробиологическим показателям доля проб, не отвечающих установленным нормативным требованиям, сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,1% против 3,4%.