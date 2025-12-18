Эксперт объяснил, как выбрать рыбу к новогоднему столу

На новогоднем столе рыба занимает почетное место: из нее готовят не только горячее, но и закуски, салаты, бутерброды. Как выбрать лучшею рыбу для застолья, рассказал «РИАМО» эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.
— Важно обратить внимание на количество соли. Соль задерживает жидкость, что, вместе с алкоголем, может привести к отекам, нагрузке на сердце и почки. Также рекомендую воздержаться от рыбы бездымового копчения, поскольку в ней содержится высокое содержание канцерогенов, ароматизаторов и консервантов, — посоветовал специалист.
Он добавил, что семгу, форель и горбушу лучше приобретать охлажденную или однократно замороженную. Но надо убедиться, что на рыбе отсутствуют желтые оттенки, пятна, а глаза не мутные.
Ранее Life.ru передал, что вместо дорогой сёмги или лосося можно обратить внимание на форель. Потрошёная рыба с головой обойдётся намного дешевле, чем нарезка, а голову и хвост можно использовать для наваристой ухи.