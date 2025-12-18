Эксперт объяснил, как выбрать рыбу к новогоднему столу

— Важно обратить внимание на количество соли. Соль задерживает жидкость, что, вместе с алкоголем, может привести к отекам, нагрузке на сердце и почки. Также рекомендую воздержаться от рыбы бездымового копчения, поскольку в ней содержится высокое содержание канцерогенов, ароматизаторов и консервантов, — посоветовал специалист.