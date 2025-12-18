Чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

19 декабря православная церковь чтит память одного из наиболее почитаемых святых — Николая Угодника, или Николая Чудотворца. Поэтому в этот день верующим рекомендуется следовать определенным правилам.
С давних времен в этот праздник устанавливались цены на товар. Кроме того, день принесет удачу для любых финансовых сделок, а также продажи услуг. В праздник рекомендуется помириться с недругами — и они станут верными друзьями и соратниками.
В день Николая Угодника не следует грустить. Категорически запрещается сплетничать, обвинять, обижать невинных. В праздник также нельзя отказывать в милостыне, совершать плохие поступки.
