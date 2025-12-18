Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

19 декабря православная церковь чтит память одного из наиболее почитаемых святых — Николая Угодника, или Николая Чудотворца. Поэтому в этот день верующим рекомендуется следовать определенным правилам.

19 декабря православная церковь чтит память одного из наиболее почитаемых святых — Николая Угодника, или Николая Чудотворца. Поэтому в этот день верующим рекомендуется следовать определенным правилам.

С давних времен в этот праздник устанавливались цены на товар. Кроме того, день принесет удачу для любых финансовых сделок, а также продажи услуг. В праздник рекомендуется помириться с недругами — и они станут верными друзьями и соратниками.

В день Николая Угодника не следует грустить. Категорически запрещается сплетничать, обвинять, обижать невинных. В праздник также нельзя отказывать в милостыне, совершать плохие поступки.

До этого протоиерей, настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Константин Харитонов рассказал «Вечерней Москве», какое необычное зимнее явление можно наблюдать на Введение в храм Пресвятой Богородицы.

А иерей, декан историко-филологического факультета ПСТГУ Андрей Постернак объяснил, почему на 9-й и 40-й дни после смерти принято особым образом поминать усопших.