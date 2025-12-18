«Локомотив» в третий раз в сезоне победил ЦСКА Никитина в КХЛ

В основное время в составе хозяев отличился Максим Шалунов (16-я минута), у гостей гол на счету Прохора Полтапова (27). Победный бросок на счету Артура Каюмова.
«Локомотив» после 38 игр набрал 52 очка и идёт на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает седьмое место на Западе, имея в активе 40 очков в 37 играх.
В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов победил минское «Динамо» (3:2), омский «Авангард» в Нижнекамске обыграл «Нефтехимик» (3:0), уфимский «Салават Юлаев» переиграл череповецкую «Северсталь» (2:1).
Ранее Life.ru рассказывал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков. Кроме того, россиянин обошёл чеха Яромира Ягра по количеству очков, набранных в большинстве.
