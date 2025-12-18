Ричмонд
«Локомотив» в третий раз в сезоне победил ЦСКА Никитина в КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Источник: Life.ru

В основное время в составе хозяев отличился Максим Шалунов (16-я минута), у гостей гол на счету Прохора Полтапова (27). Победный бросок на счету Артура Каюмова.

Это третья встреча команд в текущем сезоне, во всех играх победил «Локомотив». Напомним, летом ЦСКА возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне впервые в истории привёл ярославскую команду к победе в Кубке Гагарина.

«Локомотив» после 38 игр набрал 52 очка и идёт на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА занимает седьмое место на Западе, имея в активе 40 очков в 37 играх.

В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов победил минское «Динамо» (3:2), омский «Авангард» в Нижнекамске обыграл «Нефтехимик» (3:0), уфимский «Салават Юлаев» переиграл череповецкую «Северсталь» (2:1).

Ранее Life.ru рассказывал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1800 очков. Кроме того, россиянин обошёл чеха Яромира Ягра по количеству очков, набранных в большинстве.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.