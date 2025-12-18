Большой театр открыл продажи билетов на «Щелкунчика» по спецпрограммам

«Сегодня, 18 декабря, в 20.00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий “Молодежный (14−22)”, “60 плюс” и “Для ветеранов боевых действий”. “Щелкунчик” — 26−28 декабря на Исторической сцене. Один из самых “новогодних” в мире и самых успешных спектаклей Юрия Григоровича продолжает завоевывать любовь новых поколений зрителей. За десятилетия сценической жизни балета различные партии в нем примерили на себя все ведущие артисты Большого», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.