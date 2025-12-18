Ричмонд
Инфекционист перечислил особенности гонконгского гриппа

Гонконгский грипп часто вызывает осложнения.

Источник: Комсомольская правда

Гонконгский грипп чаще других штаммов гриппа вызывает тяжелое течение и опасные осложнения. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «РИАМО» врач-инфекционист Андрей Матюхин.

— У этого штамма есть особенности. Инкубационный период короткий — от одного до двух дней, при этом человек заразен для окружающих уже за день до появления первых симптомов и остается заразным в течение недели после, — сообщил доктор.

Кроме того, у пациентов отмечается головная боль, ломота в мышцах, боль в глазах. А вот кашель, боль в горле и заложенность носа, могут появляться не сразу.

Ранее телеканал «Царьград» передал, что, несмотря на активное распространение гонконгского гриппа на территории России, специалисты Роспотребнадзора подчеркивают сезонный характер этого явления и призывают не паниковать.

Гонконгский грипп — это разновидность вируса гриппа A (H3N2). Впервые он был обнаружен в Гонконге в 1968 году.