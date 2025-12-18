МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московский городской педагогический университет провел переговоры с вузами-партнерами для того, чтобы обеспечить гарантии перевода своих студентов, сообщили в МГПУ.
Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн». Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
«МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами, чтобы обеспечить беспрецедентные гарантии для наших студентов», — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в университете, к ключевым гарантиям для студентов при переводе относится перевод целыми группами, полная сохранность образовательной программы, сохранность всех условий и стоимости обучения. Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город. Кроме того, студентам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены для перевода в другой вуз, и отсрочка от армии для юношей будет сохранена.