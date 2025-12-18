Ричмонд
Появились кадры, как игрок «Нефтехимика» ударил судью в лицо

Инцидент с участием нападающего «Нефтехимика» Булата Шафигуллина произошёл во время матча против «Авангарда».

Источник: Аргументы и факты

Появились кадры инцидента, произошедшего во время матча «Нефтехимик» — «Авангард», на которых нападающий нижнекамской команды Булат Шафигуллин ударил судью в лицо.

Эпизод произошёл в ходе потасовки на льду. Хоккеист наносил удар в сторону игрока омского клуба, однако в этот момент между спортсменами оказался арбитр, который и принял удар на себя. Судейская бригада квалифицировала действия Шафигуллина как грубое нарушение, после чего он был удалён до конца матча.

На момент происшествия «Нефтехимик» уступал «Авангарду» со счётом 0:3 в середине третьего периода.

Ранее сообщалось, что нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов после победы в Кубке Гагарина отвёз трофей в приют для бездомных животных. Хоккеист пояснил, что давно помогает приюту и хотел привлечь внимание к проблеме бездомных животных.