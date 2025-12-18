Появились кадры, как игрок «Нефтехимика» ударил судью в лицо

Появились кадры инцидента, произошедшего во время матча «Нефтехимик» — «Авангард», на которых нападающий нижнекамской команды Булат Шафигуллин ударил судью в лицо.
Эпизод произошёл в ходе потасовки на льду. Хоккеист наносил удар в сторону игрока омского клуба, однако в этот момент между спортсменами оказался арбитр, который и принял удар на себя. Судейская бригада квалифицировала действия Шафигуллина как грубое нарушение, после чего он был удалён до конца матча.
На момент происшествия «Нефтехимик» уступал «Авангарду» со счётом 0:3 в середине третьего периода.
