Появились кадры, как игрок «Нефтехимика» ударил судью в лицо

Эпизод произошёл в ходе потасовки на льду. Хоккеист наносил удар в сторону игрока омского клуба, однако в этот момент между спортсменами оказался арбитр, который и принял удар на себя. Судейская бригада квалифицировала действия Шафигуллина как грубое нарушение, после чего он был удалён до конца матча.