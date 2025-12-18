Названы наиболее востребованные рабочие профессии

Рабочие специальности остаются одними из самых востребованных на рынке труда в России, при этом, работодателям требуются именно квалифицированные специалисты. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru доцент кафедры управления человеческими ресурсами Лариса Грацианова.