Названы наиболее востребованные рабочие профессии

Работодателям требуются квалифицированные специалисты.

Источник: Комсомольская правда

Рабочие специальности остаются одними из самых востребованных на рынке труда в России, при этом, работодателям требуются именно квалифицированные специалисты. Об этом сообщила в разговоре с RuNews24.ru доцент кафедры управления человеческими ресурсами Лариса Грацианова.

— По данным рекрутинговых агентств, наиболее востребованными рабочими профессиями являются сварщики, операторы и наладчики станков с ЧПУ, слесари, электромонтеры и электромонтажники, — цитирует издание собеседницу.

Уточняется, что также популярна вакансия водителя, особенно на спецтехнику, большегрузный транспорт или автокраны. При этом, более 70% наиболее перспективных и дефицитных рабочих специальностей требуют цифровых компетенций.

Ранее KP.RU рассказал, что декабрь считается удачным временем для поиска работы. Конкуренция между соискателями в этот период снижается, а компании стремятся закрыть вакансии до конца года.