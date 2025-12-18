Лещенко признался, что ему трудно разговаривать из-за болезни

Народный артист РСФСР Лев Лещенко пожаловался на сильную простуду. По словам певца, из-за болезни ему сложно разговаривать.
— Вы знаете, я сам еле говорю, я простуженный, — передает слова Лещенко издание «Абзац».
Лещенко 28 октября опроверг распространившиеся в Сети слухи о проблемах со здоровьем и пении под фонограмму. Он отметил, что использует фонограмму только в телевизионных концертах.
СМИ ранее сообщил, что Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов и сократил количество корпоративов до двух в месяц, потому что ему тяжело выступать из-за одышки и больной спины.
Певец ранее в ответ на предложение начать изучать его песни в школах отметил, что сам учился на композициях великих певцов. По словам артиста, ему будет приятно, если школьники будут изучать его песни на уроках.
Лещенко среди прочего сравнил себя с балериной Анастасией Волочковой. По его словам, иногда поклонники дарят ему настолько большие букеты цветов, что он чувствует себя бывшей примой Большого театра. Исполнитель также отметил, что зрители преподносят ему разные подарки, но наиболее ценными он считает автобиографические книги.