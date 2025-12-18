Ричмонд
Работники белорусских лесхозов 765 раз выезжали на ликвидацию лесных пожаров в этом году

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы охраны лесов от пожаров обсудили в Минлесхозе на комиссии по ЧС. В этом году работники отрасли выезжали на ликвидацию возгораний 765 раз. Общая площадь очагов превысила 1,2 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

«С каждым годом мы наблюдаем все более раннее начало пожароопасного сезона, — заметил консультант управления лесного хозяйства Минлесхоза Алексей Бойко. — В этом году первый лесной пожар случился не в марте и не в апреле, а 21 февраля».

Специалист подчеркнул, что только за март — апрель произошло 425 лесных пожаров на общей площади свыше тысячи гектар. Это 81,2% от общей площади лесных пожаров за весь пожароопасный сезон.

Основной причиной возникновения лесных пожаров является антропогенный фактор. Это 98,6% от всего количества пожаров. Еще 7 лесных пожаров произошли от удара молнии, 4 пожара образовались в результате перехода огня со стран-соседей, зафиксирован и один случай самовозгорания торфа. -0-