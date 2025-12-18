Сенько о Послании Президента: четкие разъяснения подходов и позиции нашей страны по многим вопросам

По словам председателя ФПБ, выступление было очень мощным. «Глава государства разобрал каждый вопрос и расширил их. Как большой политик, обладая огромным объемом информации, он аккумулировал ее и показал всем делегатам Всебелорусского народного собрания. Это очень важное заявление. Поверьте, такую концентрированную, абсолютно четкую информацию мы можем получить только на таком мероприятии. Это большое событие сегодняшнего дня», — уверен он.