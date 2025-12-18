Сенько о Послании Президента: четкие разъяснения подходов и позиции нашей страны по многим вопросам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент в Послании дал четкие разъяснения подходов и позиции нашей страны по многим вопросам. Об этом рассказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько по итогам выступления главы государства в первый день работы VII Всебелорусского народного собрания.
Время конкретных дел. Главное из Послания Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
«Послушав Послание главы государства, все остались удовлетворены его заявлениями, в том числе ответами на вопросы делегатов, где были нюансы, уточнения интересующих вопросов. Выступление Президента дало четкие разъяснения подходов и позиции нашей страны по вопросам международной и внутренней политики. Все эти вопросы очень важны», — сказал Юрий Сенько.
По словам председателя ФПБ, выступление было очень мощным. «Глава государства разобрал каждый вопрос и расширил их. Как большой политик, обладая огромным объемом информации, он аккумулировал ее и показал всем делегатам Всебелорусского народного собрания. Это очень важное заявление. Поверьте, такую концентрированную, абсолютно четкую информацию мы можем получить только на таком мероприятии. Это большое событие сегодняшнего дня», — уверен он.
Мнение: Послание Президента отражает чаяния народа и реальные потребности государства.
Все делегаты уходят с мыслями о деталях и необходимостью донести эту информацию до всех своих коллективов, заметил Юрий Сенько. -0-