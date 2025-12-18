DM: Кровавые дожди на Ближнем Востоке являются знамением о конце света

— Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь и все одушевленное умерло в море, — цитирует откровение Иоанна Богослова издание.