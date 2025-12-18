DM: Кровавые дожди на Ближнем Востоке являются знамением о конце света

В Новом завете упоминают кровавые дожди, которые недавно прошли на Ближнем Востоке. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Daily Mail.
Реки и водоемы, окрасившиеся в кровавый цвет, в Библии названы одним из знамений конца света. О них говорится в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова.
— Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь и все одушевленное умерло в море, — цитирует откровение Иоанна Богослова издание.
Богословы рассказали о событиях и знаках, предвещающих конец света. По словам теологов, признаки приближающегося Апокалипсиса нельзя воспринимать как однозначный приговор человечеству.
По мнению южноафриканского проповедника Джошуа Млакелы, христианский конец света должен был наступить еще в конце сентября. Это заявление вызвало волну паники и насмешек в социальных сетях. «Вечерняя Москва» разбиралась, откуда берутся такие пророчества.