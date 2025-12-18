МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов

Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: «Социология», «Реклама и связи с общественностью» и «Дизайн». Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.