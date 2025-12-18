«Толстые и тупые»: Хегсет рассказал о сложностях при наборе американцев в армию

Глава Министерства войны США Пит Хегсет рассказал, что набор в национальную армию сильно осложняется тупостью и ожирением сограждан. Он добавил, что несмотря на это, сейчас в США рекордное количество новобранцев.
— Не тупые, это неправильно. Просто мы недостаточно их обучаем или у них СДВГ, другие вещи. Много составляющих в том, почему кто-то подходит или не подходит для службы в армии, — передает слова шефа Пентагона РИА Новости.
Хегсет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена осуществить полное обновление ядерной триады. Он процитировал Трампа на форуме национальной обороны имени Рональда Рейгана, подчеркнув, что Вашингтон хочет обновить все компоненты своей ядерной мощи.
Еще в конце октября Трамп поручил Министерству войны страны начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Россией и Китаем переговоры по ядерному разоружению.
Шеф Пентагона отдельно подчеркнул, что США в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в Западном полушарии выступают решительно против развертывания вооружений вражеских стран на территории региона.