«Барыс» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

После 37 игр «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции с 34 очками, в то время как «Динамо» с 48 очками располагается на 4-й позиции в Западной конференции. В следующих матчах, 21 декабря, команда из Астаны примет «Сочи», а «Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА.