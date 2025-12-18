Ричмонд
«Барыс» прервал победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Астанинский «Барыс» одержал выездную победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившимся со счётом 4:2. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Шайбы у победителей забросили Ансар Шайхмедденов, Семён Симонов, Иэн Маккошен и Динмухамед Кайыржан. У хозяев отличились Максим Комтуа и Никита Гусев.

Источник: Life.ru

Для московского «Динамо» этот матч стал первым после официального утверждения Вячеслава Козлова в должности главного тренера, до этого девять игр он руководил командой в статусе исполняющего обязанности. Поражение прервало победную серию бело-голубых из семи матчей.

После 37 игр «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции с 34 очками, в то время как «Динамо» с 48 очками располагается на 4-й позиции в Западной конференции. В следующих матчах, 21 декабря, команда из Астаны примет «Сочи», а «Динамо» сыграет в гостях с ЦСКА.

Ранее Life.ru писал про другой матч дня в КХЛ, где ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА. Встреча прошла в Ярославле и завершилась в серии буллитов со счётом 2:1. Это третья встреча команд в текущем сезоне, во всех играх победил «Локомотив».

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.