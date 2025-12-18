СКА без Ларионова на скамейке победил «Ак Барс» в Санкт-Петербурге

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (24-я минута), Матвей Поляков (45) и Сергей Плотников (53). У гостей в протоколе отметились Александр Хмелевский (16) и Митчелл Миллер (58).
Для СКА это был второй матч без главного тренера Игоря Ларионова, который пропускал встречу из-за болезни. Его обязанности исполняет Юрий Бабенко.
Клуб из Петербурга в 35 играх набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» идёт вторым на Востоке, имея в активе 50 очков в 38 играх.
Ранее Life.ru рассказывал, что астанинский «Барыс» прервал семиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счётом 4:2 в пользу клуба из Казахстана.
