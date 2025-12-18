Трамп: Договоренности по Украине могут быть достигнуты в скором времени

Договоренности по урегулированию вооруженного конфликта на Украине могут быть достигнуты в ближайшее время. Об этом в четверг, 18 декабря, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
«Есть шанс, что мы сделаем это, возможно, в скором времени», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Как сообщил американский лидер, он рассчитывает на быстрые действия руководства Украины в рамках урегулирования конфликта. При этом Трамп в очередной раз отметил, что ранее считал разрешение украинского кризиса одним из простых вопросов в своей политике.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия готовится к проведению переговоров с США для обсуждения новой версии мирного плана по урегулированию на Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва хочет понять, насколько он изменился после согласованных сторонами тезисов.