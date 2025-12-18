Во Флориде ИИ принял кларнет школьника за оружие и вызвал панику

В начальной школе Lawton Chiles во Флориде система видеонаблюдения с искусственным интеллектом зафиксировала «ученика с огнестрельным оружием», что вызвало панику среди учителей и школьников. Об этом сообщает портал msn.com.
Позднее выяснилось, что система ошибочно приняла кларнет, который нес участник школьного оркестра, за оружие. Автоматический сигнал активировал так называемый красный код, после чего администрация школы незамедлительно приступила к выполнению протоколов безопасности.
Впоследствии полиция отменила усиленные меры и заявила, что реальной угрозы не существовало. Администрация школы в обращении к родителям указала, что в учебном заведении действуют несколько уровней безопасности, включая автоматизированную систему выявления потенциальных рисков.
Представитель администрации пояснил, что ученик держал музыкальный инструмент таким образом, что камера интерпретировала его как оружие.
