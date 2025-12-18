Лукашенко пригрозил Украине последствиями за сбивание дронов над Белоруссией

Минск предупреждал Киев, что если последний станет сбивать дроны России над Белоруссией, то это будет чревато «далекоидущими» последствиями. Об этом в четверг, 18 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам главы государства, не так давно украинцы предупредили белорусов о якобы российских беспилотниках, летающих через Белоруссию на Украину.
— Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники. Я попросил передать, что это будет иметь далекоидущие последствия, — передает слова Лукашенко РИА Новости.
Между тем правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в национальном масштабе из-за полетов с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, которые угрожают безопасности гражданской авиации.
Ранее литовская сторона предоставила ответ на запрос белорусского Министерства по чрезвычайным ситуациям по поводу инцидента на Игналинской атомной электростанции.
Ранее литовские СМИ сообщили, что во вторник в подразделение департамента пожарной безопасности и спасения при МВД Литвы поступило сообщение о возгорании здания на территории Игналинской АЭС, расположенной в четырех километрах от белорусской границы.