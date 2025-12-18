Хегсет назвал тупость и ожирение главными проблемами набора людей в армию США

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал главные проблемы, которые осложняют набор людей в армию США. По словам министра, они связаны с повальным ожирением и тупостью среди американцев.
На встрече с рекрутерами в Пентагоне Хегсет подчеркнул, что стране удалось обеспечить набор в вооруженные силы на рекордном уровне, несмотря на возникающие сложности.
«Я знаю, это непросто, исходя из основных ингредиентов, ну знаете: слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — отметил министр.
После Хегсет поспешил исправится, отметив, что «тупые» это не самая правильная формулировка. Шеф Пентагона заявил, что американцев либо недостаточно обучают, либо у них есть синдром СДВГ и другие проблемы, которые мешают службе в армии.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп сообщил о рекордах по объему зачисления в ряды Вооруженных сил страны. Глава Белого дома также сделал громкое заявление, назвав американскую армию самой мощной в мире.