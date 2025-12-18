Психолог Хорс объяснил действия Долиной ее самоуверенностью

Народная артистка России Лариса Долина могла стать жертвой мошенников из-за своей самоуверенности. Об этом заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.
По словам эксперта, в таком случае у человека отсутствуют рефлексия и сомнения. Напротив, он убежден в своей правоте, считает, что не совершит ошибки и не попадет в неблагоприятную ситуацию, что его невозможно обмануть.
Психолог подчеркнул, что мошенникам легко манипулировать людьми, находящимися на двух крайностях: либо это весьма неуверенные в себе лица, которых легко запугать, либо люди с избыточной самонадеянностью.
— Должна быть серединка, когда человек привык иногда в чем-то в себе сомневаться, когда человек не считает себя сверхсознанием и пытается критически осмыслить, подложить соломки. Такого человека нельзя вот так месяцами разводить, как было в деле Долиной, — передает слова Хорса газета Aif.ru.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры Долиной. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».