Стали известны ведущие «Итогов года» с Владимиром Путиным

Ежегодную программу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным будут вести журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил телеканал «Россия 1».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Большая пресс-конференция и прямая линия главы государства пройдут в Гостином Дворе.
Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин сейчас активно готовится к участию в совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции. Так, глава государства закончил работу над обращениями в третьем часу ночи.
Около 67 процентов всех обращений на программу поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента. Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.РФ».