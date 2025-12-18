Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны ведущие «Итогов года» с Владимиром Путиным

Ежегодную программу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным будут вести журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил телеканал «Россия 1».

Ежегодную программу «Итоги года» с президентом России Владимиром Путиным будут вести журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил телеканал «Россия 1».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в пятницу, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Большая пресс-конференция и прямая линия главы государства пройдут в Гостином Дворе.

Российские телеканалы закладывают три часа — с 12:00 до 15:00 — на передачу «Итоги года с Владимиром Путиным». В эфире президент расскажет о ключевых событиях года и ответит на вопросы граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин сейчас активно готовится к участию в совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции. Так, глава государства закончил работу над обращениями в третьем часу ночи.

Около 67 процентов всех обращений на программу поступило от женщин, в то время как доля мужских вопросов составила 33 процента. Организаторы сообщили, что задать вопрос можно через сайт программы «Москва-Путину.РФ».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше