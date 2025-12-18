Делегат ВНС: мир не ограничивается странами Запада, надо работать с теми, кто нас ждет

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир не ограничивается странами Запада, надо работать с теми, кто нас ждет. Таким мнением с журналистами поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Дьяченко, который является делегатом ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.
«В выступлении Президента на первом месте была обозначена экономическая проблематика. Глава государства сказал, что экономика прежде всего. Затем я бы выделил второй блок — международную ситуацию в мире, вокруг нашей страны. И очень важно, что Президент завязывает наши экономические вопросы с работой по внешнему контуру. Глава государства отметил, что мир не ограничивается только западными странами. Для нас очень большое преимущество заключается в работе по линии дальней дуги. Надо работать с теми, кто нас ждет. Для этого очень важно, чтобы наша продукция была высококачественной и сочетание цены и качества было выдержано, чтобы мы могли продвигать нашу продукцию на рынке Африки, Юго-Восточной Азии», — сказал Олег Дьяченко.
Следующим блоком он выделил вопросы, которые связаны с урегулированием международных конфликтов. «Мы видим, как нагнетается ситуация вокруг Венесуэлы. Президент прав, когда сделал посыл американскому истеблишменту о том, что нужно договариваться, поскольку мирное урегулирование конфликтов будет в интересах американского и венесуэльского народов, и в интересах нашей страны. Тем самым Президент подтвердил еще раз, что Беларусь выступает с миролюбивыми инициативами», — отметил депутат Палаты представителей.
Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания проходит в Минске 18−19 декабря. В первый день Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту. Во второй день намечено рассмотреть Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы. −0-