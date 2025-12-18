Делегат ВНС: мир не ограничивается странами Запада, надо работать с теми, кто нас ждет

«В выступлении Президента на первом месте была обозначена экономическая проблематика. Глава государства сказал, что экономика прежде всего. Затем я бы выделил второй блок — международную ситуацию в мире, вокруг нашей страны. И очень важно, что Президент завязывает наши экономические вопросы с работой по внешнему контуру. Глава государства отметил, что мир не ограничивается только западными странами. Для нас очень большое преимущество заключается в работе по линии дальней дуги. Надо работать с теми, кто нас ждет. Для этого очень важно, чтобы наша продукция была высококачественной и сочетание цены и качества было выдержано, чтобы мы могли продвигать нашу продукцию на рынке Африки, Юго-Восточной Азии», — сказал Олег Дьяченко.