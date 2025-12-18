Флагману ведомственной науки исполнилось 80 лет

19 декабря Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России проводит научно-практическую конференцию «Наука в системе МВД России: становление и развитие, актуальные проблемы, взгляд в будущее», посвященную знаковому юбилею — 80-летию со дня образования.
Флагман ведомственной науки все годы своей жизни был на передовой научных знаний и прогресса. В стенах института рождались уникальные методики, позволявшие сотрудникам МВД оперативно раскрывать преступления и оказывать противодействие преступности, а также противостоять все новым и новым вызовам и угрозам.
О том, как создавался институт и что он представляет собой сейчас, накануне юбилея «Вечерней Москве» рассказал глава ВНИИ МВД России генерал-лейтенант полиции Валерий Васильевич Кожокарь.
— Валерий Васильевич, юбилей вашего института совпадает с годом юбилея Победы, и, конечно, это совпадение не случайно. Почему его решили организовать именно тогда, после Победы в 1945 году?
— К его созданию подтолкнуло само время. После окончания войны наступил новый, не менее сложный период послевоенного восстановления. Ситуация была крайне непростой: разруха, безработица, нехватка продовольствия, детская беспризорность, да еще и широкая амнистия, объявленная в честь Победы, — все это способствовало резкому обострению криминогенной ситуации. Число вооруженных бандитских групп резко выросло, активно действовали дезертиры, пособники нацистов… А раскрываемость преступлений в те годы была крайне низкой. Понять, почему так, нетрудно: квалифицированных кадров не хватало, как и разнообразных технических средств, и даже теми научными методами раскрытия и расследования преступлений, которыми представители органов внутренних дел были вооружены, пользовались не слишком активно.
При этом руководство страны поставило перед милицией непростую задачу: в короткий срок надо было остановить рост преступности, обеспечить сохранность социалистической собственности, защиту личности и имущества граждан от любых преступных посягательств. Так были определены приоритетные направления деятельности органов внутренних дел в эти годы: наши коллеги все силы бросили на борьбу с бандитизмом, расхитителями, спекулянтами и взяточниками, а также с детской беспризорностью.
Надо понимать, что в те годы милиции приходилось действовать в крайне сложных условиях. Наряду с традиционными преступлениями после войны приходилось бороться, например, с подделкой документов, которая стала массовой. Подделывалось все: от продовольственных карточек до паспортов и пропусков. Огромным было и число фальшивомонетчиков. Чтобы справиться с этим валом проблем, нужны были как квалифицированные кадры, так и некий ощутимый шаг вперед в плане использования научно-технических средств и криминалистических методов. И руководством Народного комиссариата внутренних дел СССР было принято решение о создании специального научно-исследовательского подразделения. Так и зародился наш институт. Коллектив возглавил кандидат юридических наук полковник милиции Борис Максимович Комаринец, в то время единственный в институте имевший ученую степень. В истории нашей организации он, конечно, легенда. Борис Максимович оказался не просто талантливым ученым, но еще и умелым руководителем. Он собрал коллектив, который плодотворно работал с ним многие годы.
— С учетом того, что задачи институту предстояло решать разные, наверное, и подразделений внутри него было создано несколько?
— Конечно, в стенах института функционировали криминалистическая, баллистическая, физико-химическая и фотографическая лаборатории, лаборатория связи и сигнализации. Кроме того, в его состав входили библиотека и даже бюро переводов. А в 1949 году на базе штатов Центрального криминалистического музея в институте была создана кинолаборатория, выпускавшая учебные кинофильмы по вопросам использования научно-технических средств в оперативно-следственной работе милиции. Были сняты первые фильмы: «Осмотр места происшествия», «Ленинградский криминалистический музей».
— Я слышала, что уже вскоре после создания института в его стенах начали создавать уникальные картотеки — и те, что хранили отпечатки пальцев, или «пальцевые следы», как говорят профессионалы, и стреляных пуль… А правда, что еще начали собирать и картотеку запахов?
— Верно, в 1954 году в институте была создана одорологическая лаборатория — именно тогда сотрудники лаборатории начали работу по формированию банка запахов, образцы которых поступают из оперативных подразделений различных регионов страны. Так наш институт стал основоположником нового направления в криминалистике — одорологии (науки о запахах). А в 70−80-е годы прошлого века группа спе циалистов института во главе с Сулимовым, одним из ведущих российских специалистов одорологии, в результате многолетней селекционной работы вывела собак для обнаружения наркотиков и взрывчатых веществ.
— Сегодня, в век цифровизации, нам уже трудно представить, как ваши коллеги боролись с подделками документов…
— Они были большими профессионалами. Но начнем с того, что ВНИИ МВД выполнял госзаказ по заданию ЦК КПСС по разработке специальных средств для защиты паспортов и партийных билетов от подделки. Были разработаны четыре образца спецчернил, три образца штемпельной краски, а также образцы спецмастики и спецклея для защиты документов. Титульный лист паспорта или иного документа при оформлении заполнялся спецчернилами, а фотография приклеивалась спецклеем, которые для определения подлинности подвергались соответствующей химической обработке.
— Валерий Васильевич, нас, обывателей, всегда интересует, а непосредственно личность преступников как-то специально исследуется?
— Конечно. А в 1958—1961 годах наш институт впервые провел массовое криминологическое обследование 200 тысяч осужденных, содержащихся в местах лишения свободы. Полученная информация обрабатывалась вычислительным центром Центрального статистического управления СССР. В результате этих исследований был собран обширный материал о личности преступника, причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, что послужило основой разработки целого ряда практических мероприятий по усилению борьбы с преступностью. Кроме того, биологами именно нашего института была впервые разработана и применена методика, позволяющая различать мужскую и женскую кровь, что вдвое сократило число версий по розыску лиц, причастных к совершению преступлений. А начальником отдела криминалистических исследований Снетковым было разработано новое направление в криминалистике — учение о внешнем облике человека, теория использования субъективных портретов (фотороботов), которая получила широкое применение на практике и в милиции, и в других правоохранительных органах, и успешно используется до сих пор.
— В структуру института входят несколько научно-исследовательских центров и Центр организационного обеспечения научной деятельности. Хотелось бы услышать несколько слов об этом…
— Работы у наших сотрудников действительно много. Ежегодно мы проводит порядка восьми сотен только внеплановых научных исследований по обращениям подразделений МВД России и других органов государственной власти. Надо сказать, что в соответствии со специальным приказом МВД России на наш институт возложена функция по координации всей научной деятельности в системе МВД России. А еще с гордостью скажу, мы помним тех, кто стоял у истоков института и внес колоссальный вклад в его работу. Мы проводим мемориальные научно-практические конференции памяти доктора юридических наук Константина Константиновича Горяинова («Горяиновские чтения»), доктора философских наук Игоря Юрьевича Сундиева («Сундиевские чтения») и доктора психологических наук Марата Исхаковича Еникеева («Еникеевские чтения»). Мы смотрим в будущее, не забывая о прошлом.
ДОСЬЕ.
Валерий Васильевич Кожокарь родился 15 апреля 1963 года в Ленинграде. В органы внутренних дел пришел в 1987 году, окончив университет. Был заместителем министра внутренних дел России. Начальник ВНИИ МВД России с июля 2017 года. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой президента РФ. Почетный сотрудник МВД.
СПРАВКА.
Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России — головная научная организация МВД РФ, девиз которой «Служим России — служим закону!». Сегодняшняя структура Всероссийского научно-исследовательского института включает в себя Ученый совет, пять научно-исследовательских центров, центр организационного обеспечения научной деятельности, пять подразделений обеспечения, две библиотеки. ВНИИ МВД России находится в Москве, на Поварской улице.