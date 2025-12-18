Флагману ведомственной науки исполнилось 80 лет

Надо понимать, что в те годы милиции приходилось действовать в крайне сложных условиях. Наряду с традиционными преступлениями после войны приходилось бороться, например, с подделкой документов, которая стала массовой. Подделывалось все: от продовольственных карточек до паспортов и пропусков. Огромным было и число фальшивомонетчиков. Чтобы справиться с этим валом проблем, нужны были как квалифицированные кадры, так и некий ощутимый шаг вперед в плане использования научно-технических средств и криминалистических методов. И руководством Народного комиссариата внутренних дел СССР было принято решение о создании специального научно-исследовательского подразделения. Так и зародился наш институт. Коллектив возглавил кандидат юридических наук полковник милиции Борис Максимович Комаринец, в то время единственный в институте имевший ученую степень. В истории нашей организации он, конечно, легенда. Борис Максимович оказался не просто талантливым ученым, но еще и умелым руководителем. Он собрал коллектив, который плодотворно работал с ним многие годы.