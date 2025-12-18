«Казалось, весь дом содрогнулся». Соседи и жильцы пострадавшего дома в Гомеле рассказали о происшествии

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайная ситуация со взрывом газовоздушной смеси в 10-этажном доме по ул. Косарева в Гомеле с последующим обрушением плит перекрытий жилых комнат с восьмого по шестой этажи и повреждением наружной стеновой панели консолидировала все службы и ведомства, а также самих граждан, сообщает БЕЛТА.
Круглосуточная прямая линия работает в Гомеле для помощи и консультаций после ЧС в многоэтажке МЧС: живых людей под завалами в гомельской многоэтажке, где обрушились плиты, не обнаружено.
Во дворе десятиэтажки по ул. Косарева, где днем 17 декабря произошло ЧП, и сегодня продолжают обсуждать случившееся. Информация о взрыве газовоздушной смеси за минувшие сутки облетела все новостные паблики и ленты. Сопереживание сделало соседей еще ближе.
«Как говорила соседка, около часа она только уложила внучку на дневной сон. А потом произошел такой “выбух”. Окна колотились и стены. Она сразу и не поняла, что произошло. А потом машин МЧС, скорой помощи, милиции, горгаза приехало много», — поделился еще свежими эмоциями гомельчанин Виктор Михайлович, который пришел с расстояния осмотреть территорию соседнего дома.
Жительница многоэтажки напротив Татьяна во время ЧС была дома. «Я смотрела телевизор. Был очень сильный взрыв, наш десятиэтажный дом, казалось, будто содрогнулся — такой силы он был. Конечно, испугалась. Выглянула из одного балкона, из другого — люди спокойно ходили по улице. И не сообразила, что это может быть, поэтому осталась дома. Потом, когда выходила на работу, видела машины всех служб. У нас, слава богу, ничего не повредилось», — рассказала Татьяна.
Юлия Артуровна с 8-го этажа той самой секции, которая пострадала при ЧС, сегодня приехала к дому за вещами. «Видим, что представители разных служб работают. Нас обеспечили жильем, предоставили гостиницу. Сейчас вещи забираем. В нашей трешке только дверь пострадала», — рассказала женщина. Впрочем, особых надежд на скорое возвращение домой она не питает. «Специалисты работают здесь, оценивают все и решат судьбу дома», — отметила она.
Продолжают оказывать необходимую поддержку на месте волонтеры и сотрудники областной организации Белорусского Красного Креста. «Работа идет и в центральном офисе, наши сотрудники напрямую связываются с людьми. Прорабатываем необходимые вопросы по адресной помощи людям, которые в ней нуждаются», — рассказала заместитель председателя областной организации Белорусского Красного Креста Олеся Костюк.
К слову, Красный Крест в числе первых прибыл на место происшествия. Во дворе многоэтажки, пострадавшей из-за взрыва газовоздушной смеси, развернут мобильный пункт помощи. Людям предоставляют горячее питание, обогрев, а также оказывают психосоциальную поддержку.
Сегодня утром на заседании городского штаба по ЧС было принято решение о подготовке к демонтажу поврежденных конструкций этой секции дома. Штаб продолжает работу. -0-
Фото Сергея Холодилина.