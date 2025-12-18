«Казалось, весь дом содрогнулся». Соседи и жильцы пострадавшего дома в Гомеле рассказали о происшествии

Жительница многоэтажки напротив Татьяна во время ЧС была дома. «Я смотрела телевизор. Был очень сильный взрыв, наш десятиэтажный дом, казалось, будто содрогнулся — такой силы он был. Конечно, испугалась. Выглянула из одного балкона, из другого — люди спокойно ходили по улице. И не сообразила, что это может быть, поэтому осталась дома. Потом, когда выходила на работу, видела машины всех служб. У нас, слава богу, ничего не повредилось», — рассказала Татьяна.