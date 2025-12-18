Более 27 миллионов мошеннических операций пресечено в России с начала 2025 года

В России с начала 2025 года предотвращено более 27 миллионов мошеннических операций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УБК МВД России.
«Предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%», — говорится в сообщении.
При этом в октябре число мошеннических преступлений сократилось на 25%. Как заявили в МВД, это связано с комплексной системой противодействия кибермошенничеству в стране, которая была введена в текущем году.
Представители УБК МВД подчеркнули, что работа по данному направлению продолжается. Сейчас власти подготавливают новые законы и создают единую госсистему взаимодействия правоохранительных органов, банков, операторов и платформ для борьбы с кибермошенничеством.
Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проработкой новых мер занимается правительство страны. Инициативы помогут эффективнее противостоять цифровым преступлениям и ускорят их расследование.