Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 27 миллионов мошеннических операций пресечено в России с начала 2025 года

В УБК МВД России сообщили о сокращении количества киберпреступлений на 9,5% за десять месяцев в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В России с начала 2025 года предотвращено более 27 миллионов мошеннических операций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы УБК МВД России.

«Предотвращено более 27 млн мошеннических операций, впервые зафиксировано устойчивое снижение количества преступлений: за 10 месяцев их число сократилось на 9,5%», — говорится в сообщении.

При этом в октябре число мошеннических преступлений сократилось на 25%. Как заявили в МВД, это связано с комплексной системой противодействия кибермошенничеству в стране, которая была введена в текущем году.

Представители УБК МВД подчеркнули, что работа по данному направлению продолжается. Сейчас власти подготавливают новые законы и создают единую госсистему взаимодействия правоохранительных органов, банков, операторов и платформ для борьбы с кибермошенничеством.

Как заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проработкой новых мер занимается правительство страны. Инициативы помогут эффективнее противостоять цифровым преступлениям и ускорят их расследование.