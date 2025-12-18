На Ближнем Востоке предрекают конец света: на это указывает одно «кровавое» явление

Кровавые дожди, которые прошли 16 декабря на территории Ближнего Востока, являются знаком конца света. Эти пугающие события указаны в Новом завете. Об этом пишет Daily Mail.
Газета напомнила, что реки и водоемы, которые приобретают багровый оттенок, в Библии считаются одним из признаков наступления конца времен.
В частности, подобное явление описано в 16-й главе книги Откровение Иоанна Богослова. В ней описаны действия трех ангелов, которые превращали все живое в мертвое и окрашивали реки и моря в кровавые оттенки.
«Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь», — следует из Библии.
