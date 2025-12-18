Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из ХМАО

18 декабря мальчик провёл целый день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ на Поклонной горе в Москве. Ему организовали экскурсию по музею Госавтоинспекции, показали экипировку и автомобиль ДПС, рассказали о работе инспектора. Именно в этот момент Тимуру позвонил президент. Владимир Путин поинтересовался впечатлениями мальчика и пожелал ему всего самого доброго.