Путин исполнил новогоднее желание пятилетнего мальчика из ХМАО

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа, который хотел попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы.

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа, который хотел попробовать себя в роли сотрудника дорожно-патрульной службы. После этого глава государства лично позвонил мальчику, чтобы пообщаться с ним. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тимур оставил своё пожелание на благотворительной акции. Его отец погиб в сентябре 2024 года под Бахмутом в результате атаки беспилотника. Путин, занимаясь подготовкой к прямой линии и большой пресс-конференции, выбрал именно это пожелание для исполнения.

18 декабря мальчик провёл целый день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ на Поклонной горе в Москве. Ему организовали экскурсию по музею Госавтоинспекции, показали экипировку и автомобиль ДПС, рассказали о работе инспектора. Именно в этот момент Тимуру позвонил президент. Владимир Путин поинтересовался впечатлениями мальчика и пожелал ему всего самого доброго.

Ранее Путин сказал, что гордится Москвой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

