Вопреки Европе: РФ и Норвегия наладили сотрудничество в рыболовной сфере

С 2026 года российские рыболовные суда получат доступ для промысла в экономических зонах России и Норвегии. Об этом рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
После полутора недель работы завершилась 56-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Как сообщили в Росрыболовстве, российскую делегацию возглавлял Илья Шестаков.
«Евросоюзу в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией, в рамках которого мы эффективно на две страны управляем совместным запасом трески и пикши в наших экономзонах», — пояснил Шестаков.
В июле 2025-го Норвегия, по оценке российской стороны, без оснований запретила работу в своих водах двум российским рыбопромысловым компаниям. В Росрыболовстве расценили это как грубое нарушение соглашений о совместном управлении рыбными запасами.
До этого KP.RU писал об опасениях Норвегии: там боятся, что Россия выловит больше рыбы в своей зоне из-за санкций.