Бывший разработчик Microsoft из Индии убирает улицы Петербурга

26-летний программист из Индии променял карьеру в одной из крупнейших IT-корпораций мира на работу дворником в Северной столице. Мукеш Мандал приехал в Россию по контракту и уже три месяца убирает городские улицы, чтобы за год накопить денег и вернуться на родину.

Как сообщает издание «Фонтанка», молодой человек, ранее работавший с искусственным интеллектом и нейросетями в Microsoft, теперь в числе других мигрантов занимается уборкой. За эту работу им платят около 100 тысяч рублей в месяц, а также полностью обеспечивают жильем и питанием.

Сам Мандал философски относится к такой резкой смене деятельности. В беседе с изданием он объяснил это особым отношением к труду.

— Я индиец, и для индийца не имеет значения, какая работа. Работа — это для Бога. Работать можно где угодно — в туалете, на улице, где угодно. Это моя работа, мой долг и ответственность — делать ее как можно лучше, — заявил мигрант в интервью.

Он добавил, что его план рассчитан ровно на год, после чего он намерен вернуться в Индию. При этом Мандал, по его словам, знает русский язык лучше других рабочих из своей страны и призывает окружающих к пониманию.

Ранее группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким выдвинула инициативу дать регионам право самим определять численность трудовых мигрантов, вплоть до полного их запрета.

