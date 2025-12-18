ВСУ признали потерю вертолета Ми-24

ВСУ сообщили о потере вертолета Ми-24 и его экипажа, следует из заявления 12-й отдельной бригады армейской авиации украинских войск.
«Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24», — приводит РИА Новости заявление бригады.
Время и точные обстоятельства потери вертолета не указаны.
Ранее сообщалось, что в ходе выполнения задания погиб пилот истребителя Су-27 ВС Украины. Им оказался старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов. Истребитель был потерян.
