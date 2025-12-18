ВСУ признали потерю вертолета Ми-24

Узнать больше по теме

Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ

Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.