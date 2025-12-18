Ричмонд
Кровавые дожди на Ближнем Востоке названы библейским предзнаменованием

Недавние явления, известные как «кровавые дожди», прошедшие на Ближнем Востоке, находят отсылки в текстах Нового Завета.

Как сообщает издание Daily Mail, изменение цвета рек и водоёмов, описанное в Библии, рассматривается как одно из знамений, предвещающих конец света.

В частности, в 16-й главе Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса) упоминаются воды, превращающиеся в кровь.

Ранее сообщалось, что на острове Ормуз в Иране ливневые дожди привели к необычному природному явлению, в результате которого часть побережья, известная как Красный пляж, приобрела ярко-красный цвет.

