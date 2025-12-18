Юрист Хаминский: Долина не сможет получить с Лурье доплату за квартиру

Ее певица продала за 112 млн рублей, но была уверена, что сделка формальная, так как она помогает поймать мошенников. Верховный суд оставил квартиру за Полиной Лурье, но Долина может попробовать получить от покупательницы доплату, так как стоимость недвижимости была ниже рынка.