Юрист Хаминский: Долина не сможет получить с Лурье доплату за квартиру

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский ответил, сможет ли Лариса Долина получить от Полины Лурье доплату за квартиру в Ксеньинском переулке.
Ее певица продала за 112 млн рублей, но была уверена, что сделка формальная, так как она помогает поймать мошенников. Верховный суд оставил квартиру за Полиной Лурье, но Долина может попробовать получить от покупательницы доплату, так как стоимость недвижимости была ниже рынка.
— Если бы речь шла о кабальной сделке, при которой цена в два, три или пять раз отличалась от рыночной, тогда бы Верховный суд, очевидно, вынес бы другое решение, — комментирует юрист aif.ru.
Он подчеркнул, что изначально была установлена сумма в 130 млн рублей, присутствовал разумный торг, так как нужен масштабный ремонт, нет рядом детских площадок, парковочного места. И в итоге певица обоснованно уступила, так что шансов доказать занижение цены у нее нет.
Эксперт добавил, что в материалах дела есть заключение государственной судебной экспертизы министерства юстиции, она указывает, что рыночная стоимость квартиры составляла 138 млн рублей, а кадастровая 123 млн рублей.
— Резонанс вокруг дела выявил уязвимости, которые требуют закрытия, и в этом видится позитивный эффект: проблема стала заметной, а значит, у законодателей появится возможность точечно устранить обнаруженные «дыры», — сказал «Газета.Ru», зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
Решение действительно вызвало шквал одобрительных откликов от юристов, общественности и знаменитостей. Кроме того, эксперты отметили, что Верховный суд не пошел по пути наименьшего сопротивления — компромиссного варианта с возвратом квартиры продавцу и взысканием денег в пользу покупателя, сообщает 360.ru.
Риэлторы расходятся во мнениях, оказала ли ситуация с Долиной влияние на рынок вторичной недвижимости. Статистика показывает, что в Москве количество сделок на вторичном рынке за ноябрь 2025 года уменьшилось по сравнению с октябрем, но это было незначительное сокращение, пишет Царьград.