Восемь матчей без очков: защитник Шапенков покидает «Зауралье»

«Защитник Кирилл Шапенков и ХК “Зауралье” расторгли контракт по обоюдному согласию — игрок продолжит карьеру в другом клубе. В “Зауралье” Шапенков выступал с начала нынешнего сезона, в регулярном чемпионате провел восемь матчей, набранными очками не отметился», — заявляют в ХК «Зауралье».