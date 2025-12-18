Восемь матчей без очков: защитник Шапенков покидает «Зауралье»

Хоккейный клуб «Зауралье» объявил о расторжении контракта с игроком.
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» расторг контракт с защитником Кириллом Шапенковым по обоюдному согласию сторон. Игрок, не набравший очков в восьми матчах регулярного чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Защитник Кирилл Шапенков и ХК “Зауралье” расторгли контракт по обоюдному согласию — игрок продолжит карьеру в другом клубе. В “Зауралье” Шапенков выступал с начала нынешнего сезона, в регулярном чемпионате провел восемь матчей, набранными очками не отметился», — заявляют в ХК «Зауралье».
В сообщении клуба также выразили благодарность хоккеисту за профессионализм. Шапенкову пожелали удачи в дальнейшей карьере.
Ранее в одном из предыдущих матчей регулярного чемпионата ВХЛ команда «Зауралье» одержала убедительную победу над тульским клубом АКМ. Встреча завершилась разгромным счетом 6:1 в пользу хозяев площадки.