Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь матчей без очков: защитник Шапенков покидает «Зауралье»

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» расторг контракт с защитником Кириллом Шапенковым по обоюдному согласию сторон. Игрок, не набравший очков в восьми матчах регулярного чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Хоккейный клуб «Зауралье» объявил о расторжении контракта с игроком.

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» расторг контракт с защитником Кириллом Шапенковым по обоюдному согласию сторон. Игрок, не набравший очков в восьми матчах регулярного чемпионата, продолжит карьеру в другом клубе. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Защитник Кирилл Шапенков и ХК “Зауралье” расторгли контракт по обоюдному согласию — игрок продолжит карьеру в другом клубе. В “Зауралье” Шапенков выступал с начала нынешнего сезона, в регулярном чемпионате провел восемь матчей, набранными очками не отметился», — заявляют в ХК «Зауралье».

В сообщении клуба также выразили благодарность хоккеисту за профессионализм. Шапенкову пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Ранее в одном из предыдущих матчей регулярного чемпионата ВХЛ команда «Зауралье» одержала убедительную победу над тульским клубом АКМ. Встреча завершилась разгромным счетом 6:1 в пользу хозяев площадки.