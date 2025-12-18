Ветеран труда о выступлении Президента: он переживает за страну и хочет, чтобы мы жили лучше

Женщина всю жизнь проработала трактористом в хозяйстве в Дзержинском районе, год находится на заслуженном отдыхе. «В 1974 году я окончила профессионально-техническое училище механизации сельского хозяйства по специальности “тракторист-машинист широкого профиля”. Всю жизнь трудилась именно в этой сфере. Не изменяла своей профессии, шучу: “Замужем за трактором”. Меня выбрали на эту ответственную роль, наверное, за мой труд. Люди оказали доверие, и я стараюсь это доверие оправдать, передать их наболевшие вопросы и переживания», — рассказала Татьяна Захожая.