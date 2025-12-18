Ветеран труда о выступлении Президента: он переживает за страну и хочет, чтобы мы жили лучше

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слова Президента — доступные и искренние — вселяют радость. Видно, что он за нашу страну переживает, хочет, чтобы мы жили лучше. Таким мнением после первого дня ВНС в эфире телеканала ОНТ поделилась делегат от Минской области, ветеран труда Татьяна Захожая, сообщает БЕЛТА.
Женщина всю жизнь проработала трактористом в хозяйстве в Дзержинском районе, год находится на заслуженном отдыхе. «В 1974 году я окончила профессионально-техническое училище механизации сельского хозяйства по специальности “тракторист-машинист широкого профиля”. Всю жизнь трудилась именно в этой сфере. Не изменяла своей профессии, шучу: “Замужем за трактором”. Меня выбрали на эту ответственную роль, наверное, за мой труд. Люди оказали доверие, и я стараюсь это доверие оправдать, передать их наболевшие вопросы и переживания», — рассказала Татьяна Захожая.
Ей особенно запали в душу тезисы о поддержке деревни и сельского хозяйства. «Слова Президента — доступные и искренние — вселяют радость. Видно, что он за нашу страну переживает, хочет, чтобы мы жили лучше. Как человек от земли, полностью согласна с тем, что нужно поддерживать деревню, помогать по всем направлениям», — отметила делегат.
Она считает важным приучать детей к труду с малых лет: показывать технику, современные фермы, давать возможность почувствовать, что такое труд сельчан. «Мой сын с трех лет уже не мог оторваться от трактора. Работал на тракторном заводе, сейчас — водителем. Дочь трудится на тракторном заводе. Я горжусь своими детьми», — отметила ветеран труда.
По ее словам, если любишь Родину, то все будешь делать на благо страны. Татьяна Захожая считает для себя самым важным в жизни добросовестный труд. -0-