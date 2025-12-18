Ричмонд
Трамп рассказал, что всегда запрещал детям пить и курить

Дональд Трамп рассказал, что всегда запрещал детям принимать наркотики.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики, пишет РИА Новости.

«Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — рассказал Дональд Трамп в Белом доме.

Отметим, у президента США есть пятеро детей — три сына (Дональд, Эрик, Бэррон) и две дочери (Иванка, Тиффани). Дональд, старший из них, родился в 1977 году. Младшему ребенку — Бэррону — сейчас 19 лет.

Ранее сообщалось, что Эрик Трамп допустил возможность своего участия в будущих выборах президента. При этом он подчеркнул свое понимание потребностей и настроений американского общества.

