Трамп рассказал, что всегда запрещал детям пить и курить

Лидер США Дональд Трамп заявил, что запрещает своим детям пить, курить и принимать наркотики, пишет РИА Новости.
«Я всегда говорил своим детям: не принимайте наркотики, не пейте, не курите, просто держитесь подальше от наркотиков», — рассказал Дональд Трамп в Белом доме.
Отметим, у президента США есть пятеро детей — три сына (Дональд, Эрик, Бэррон) и две дочери (Иванка, Тиффани). Дональд, старший из них, родился в 1977 году. Младшему ребенку — Бэррону — сейчас 19 лет.
Ранее сообщалось, что Эрик Трамп допустил возможность своего участия в будущих выборах президента. При этом он подчеркнул свое понимание потребностей и настроений американского общества.
