Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту — побывать в роли сотрудника ДПС — исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что ее сын в восторге, а на прогулке мальчик делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения.
Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу инспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.
«Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит. Сегодня в процессе прогулки Тимур делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения», — сказала агентству Анастасия Рясная.
Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе и Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.