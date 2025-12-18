Ричмонд
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына

Мама мальчика из ХМАО, чью мечту исполнил Путин, рассказала, что сын в восторге.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту — побывать в роли сотрудника ДПС — исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что ее сын в восторге, а на прогулке мальчик делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения.

Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу инспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.

«Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит. Сегодня в процессе прогулки Тимур делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения», — сказала агентству Анастасия Рясная.

Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции «Елка желаний», исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе и Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.