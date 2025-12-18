Депутат Хамитов: самозапрет на азартные игры поможет спасти семьи

Госдума приняла закон о самозапрете на азартные игры. Он призван помочь людям с игровой зависимостью.
Депутат Госдумы Амир Хамитов отметил, что это серьезная проблема и медицинским сообществом признается данная болезнь. Человек не способен остановиться, игра затягивает и сложно осознать последствия.
— Самозапрет — это возможность добровольно закрыть для себя доступ к казино и букмекерским конторам и тем самым разорвать замкнутый круг зависимости, — сказала Хамитов Life.ru.
Механизм нацелен на добровольное решение человека, который осознает проблему и пытается уберечь себя и свою семью. Но с игорного бизнеса тоже не снимается ответственность.
Игорные заведения должны будут информировать граждан о такой возможности.
— За нарушение этих требований последует административная ответственность. Это вопрос социальной ответственности бизнеса, — пояснил парламентарий.
На почве игромании случилось немало трагедий. Например, житель Ульяновска Ильмир М. готовится к суду за убийство жены и детей. Причиной произошедшего стало увлечение мужчины азартными играми. Не захотев терять супругу и дочерей-малышек, игроман, как предполагает следствие, зарезал их, а потом сымитировал ограбление. Мужчина был зависим от игр, пишет aif.ru.
Мужчины впадают в игровую зависимость чаще, чем женщины, но последние сильнее рискуют стать пассивными игроманами. Подавляющее большинство игроманов — это мужчины 20−40 лет, рассказал «Газета.Ru».
— Игромания, да, как любая мания, любая зависимость — это, конечно, болезнь, и ее действительно нужно лечить. Желательно коррекция с психотерапевтом, иногда подключаются психиатры… Может ли самозапрет помочь? Я думаю, да, но чтоб понять человека в состоянии мании, можно представить и алкогольно зависимого человека. То есть, если ему надо, он найдет варианты, — говорит психолог Екатерина Кольцова в беседе с 360.ru.