Депутат Хамитов: самозапрет на азартные игры поможет спасти семьи

— Игромания, да, как любая мания, любая зависимость — это, конечно, болезнь, и ее действительно нужно лечить. Желательно коррекция с психотерапевтом, иногда подключаются психиатры… Может ли самозапрет помочь? Я думаю, да, но чтоб понять человека в состоянии мании, можно представить и алкогольно зависимого человека. То есть, если ему надо, он найдет варианты, — говорит психолог Екатерина Кольцова в беседе с 360.ru.