Набоков, Билл Гейтс и женские ступни: что нашли в рассекреченных материалах по делу Эпштейна

В очередной партии рассекреченных документов, связанных с делом скандального финансиста Джеффри Эпштейна, вновь обнаружено упоминание основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом пишет CBS News.
На рассекреченных материалах запечатлен предприниматель в компании неизвестной девушки, также была обнародована фотография женской ступни с цитатой из набоковской «Лолиты». Публикацию этих снимков инициировали демократы из нижней палаты Конгресса США.
Помимо этого, в материалах фигурируют иностранные паспорта и другие проездные документы, с которых удалены или зацензурированы данные владельцев.
Публикация снимков состоялась за 24 часа до истечения срока, отведенного администрацией Дональда Трампа на рассекречивание документов по делу Эпштейна. Фотографии были выделены из общего архива, насчитывающего 95 тысяч изображений.
При этом газета The New York Times ранее писала, что Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь за молчание по делу Эпштейна.