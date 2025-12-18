Зеленский нашел способ сэкономить: украинские олимпийские чемпионы остались без стипендий

Известные украинские спортсмены остались без государственной поддержки. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Госстипендий лишились восемь спортсменов. Указ разместили на официальном сайте главы государства.
Соответствующий документ подписан 17 декабря. Без поддержки государства остались, в том числе, олимпийские чемпионы Сергей Бубка и Яна Клочкова.
Кроме того, Зеленский лишил стипендий бронзового призёра по прыжкам в воду Илью Квашу. В списке также оказались спортсмены Юрий Ермаков, Валерий Лозик и Игорь Матвиенко.
