Жители Одессы перекрыли улицу из-за недельного отключения света

В Одессе жители продолжают протестовать против длительных отключений электроэнергии, перекрыв ещё одну улицу. Как сообщает издание «Страна.ua», люди заблокировали движение на Генуэзской улице, поскольку света в их домах нет уже восемь дней подряд.

Жители Одессы перекрыли улицу. Видео © Telegram / Одесса INFO.

Ранее поступали сообщения о других перекрытиях в городе, вызванных масштабными блэкаутами. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что чрезвычайная ситуация в энергосистеме региона получила статус государственного уровня.

На данный момент более 430 тысяч людей в Одесской области остаются без электроснабжения из-за масштабных повреждений энергообъектов. Также в городе возникли проблемы с водоснабжением.

