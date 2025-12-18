Жители Одессы перекрыли улицу из-за недельного отключения света

Жители Одессы перекрыли улицу. Видео © Telegram / Одесса INFO.
Ранее поступали сообщения о других перекрытиях в городе, вызванных масштабными блэкаутами. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что чрезвычайная ситуация в энергосистеме региона получила статус государственного уровня.
На данный момент более 430 тысяч людей в Одесской области остаются без электроснабжения из-за масштабных повреждений энергообъектов. Также в городе возникли проблемы с водоснабжением.
