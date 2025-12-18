На пресс-конференции в Брюсселе Зеленский допустил, что позиция США по вступлению Украины в Североатлантический альянс может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет». Дмитрук интерпретировал это как намек на «физическое устранение политических оппонентов», имея в виду Трампа и его окружение, которые последовательно выступают против членства Киева в НАТО.