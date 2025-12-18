Депутат Рады: Зеленский ждет смерти Трампа

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя недавние высказывания Владимира Зеленского, обвинил украинского президента в пожелании смерти американскому лидеру Дональду Трампу.
На пресс-конференции в Брюсселе Зеленский допустил, что позиция США по вступлению Украины в Североатлантический альянс может измениться, когда «поменяются политики или кто-то умрет». Дмитрук интерпретировал это как намек на «физическое устранение политических оппонентов», имея в виду Трампа и его окружение, которые последовательно выступают против членства Киева в НАТО.
— Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО, — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
15 декабря Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО, если Запад предоставит гарантии безопасности. Кроме того, Киев официально направил администрации президента США переработанный вариант мирного плана, который является ответом на проект.