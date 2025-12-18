Ричмонд
Стоимость золота впервые в истории превысила 4400 долларов за унцию

Цена тройской унции золота в текущем году снова достигла исторического рекорда, превысив отметку 4400 долларов, следует из данных торгов.

С начала этого года золото возросло в цене примерно на 65 процентов. Исторический максимум цен на данный драгоценный металл составил 4409,45 доллара за тройскую унцию.

В октябре данные торгов на бирже Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, свидетельствоали о том, что стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре этого года достигла очередного исторического рекорда, превысив отметку в 4 200 долларов, речь идёт отройской унции.

По словам экспертов, золото является одним из самых востребованных активов на финансовом рынке, несмотря на затраты на его хранение, а также отсутствие прибыли.

Эксперт Андрей Сырчин рассказал, что данный рост связан с геополитической напряжённостью, в связи с этим страны ищут безопасные способы защиты своих резервов. Центральные банки таких государств, как Китайская Народная Республика, Индия и ФРГ, активно наращивают золотые запасы, сокращая зависимость от зарубежных валют.

Ранее сообщалось, что стоимость серебра с поставкой в марте следующего года на торговой площадке Comex достигла уровня, превышающего 67 долларов.