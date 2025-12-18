Стоимость золота впервые в истории превысила 4400 долларов за унцию

В октябре данные торгов на бирже Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, свидетельствоали о том, что стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре этого года достигла очередного исторического рекорда, превысив отметку в 4 200 долларов, речь идёт отройской унции.